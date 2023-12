Após 26 anos de carreira, árbitro Leandro Vuaden se aposenta e assume Comissão de Arbitragem no RS

Na sua despedida dos gramados, Vuaden arbitrou a partida que rebaixou o Santos à Série B.

Leandro Pedro Vuaden encerrou sua trajetória como árbitro de futebol após 26 anos. A partir de agora, o ex-árbitro optou por direcionar sua carreira para os escritórios administrativos da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), onde assume nova função.

Na tarde de sexta-feira, foi oficializado o anúncio de que, aos 48 anos, o gaúcho assumirá o posto de presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol – CEAF/RS, sucedendo Luiz Fernando Moreira, recém-aposentado.

“Vou desempenhar uma função fora do gramado. Mas com a mesma essência, dedicação e profissionalismo. Estaremos à frente de um dos melhores quadros do Brasil. As competições gaúchas são muito fortes e isso exige muito da arbitragem. Vamos trabalhar muito para atender às demandas e para buscar a excelência”, disse Vuaden.

Sua nova função implica a liderança e gestão da arbitragem do futebol no estado gaúcho. Com estreia em 1997 e a condução da primeira final do Gauchão em 2004, Vuaden acumula 14 decisões apitadas. Reconhecido no cenário nacional, alcançou destaque como um dos principais árbitros do país, sendo eleito o melhor do Brasileirão em 2011 e 2020. Além disso, fez parte do quadro de arbitragem da FIFA durante oito anos.

Seu último jogo como árbitro foi a partida em que o Fortaleza venceu o Santos, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo de 2023, Vuaden esteve à frente de 35 jogos, contemplando competições como a Copa do Brasil e as Séries A, B, C e D.

