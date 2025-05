Após 8,7 mil atendimentos, alunos da Inspirali retornam ao Rio Tapajós, no Pará, para prestarem assistência médica à população ribeirinha

11ª edição da Missão Amazônia coloca mastologista, médico de família, clínicos e pequenas cirurgias à disposição dos moradores da região- (Foto:Divulgação)

Com o objetivo de levar qualidade de vida para moradores de regiões isoladas e proporcionar experiência humanitária para futuros médicos, a Missão Amazônia, projeto idealizado pela Inspirali, principal ecossistema de educação médica do país, entrou em sua 11ª edição no dia 7 de maio. Durante a expedição, 33 alunos de medicina, 5 professores e 1 egresso levarão consultas, cirurgias ambulatoriais e atendimentos de saúde da família em geral, incluindo diversas especialidades, para a comunidade local. Participam da 11ª Missão alunos das escolas Universidade Anhembi Morumbi e Universidade São Judas (SP), Unisul (SC), UNIFACS e UNIFG (BA), UNIBH (MG) e UNP (RN).

Em suas últimas 10 edições, a Missão Amazônia já atendeu cerca de 8,7 mil pessoas sendo 61% mulheres, a maioria com idade entre 0 a 19 anos e as principais queixas foram dores osteoarticulares e hipertensão. Já participaram das Missões mais de 335 alunos, que vivenciaram na prática o atendimento a pacientes, com supervisão.

“É gratificante termos alcançado esse número expressivo de pessoas que passaram pelos nossos cuidados e receberam, além de atendimento médico, um acalento e carinho dos nossos estudantes. A Missão Amazônia é uma troca. Levamos um pouco de assistência em saúde para as pessoas, mas recebemos todo aprendizado e lição de empatia e humanização para nossos futuros médicos.”, destaca Rodrigo Dias Nunes, diretor de Extensão Curricular, Extra-curricular e Travessia Humanitária da Inspirali.

Em uma jornada de 10 dias, a expedição também dará continuidade a um processo de territorialização das comunidades ribeirinhas, onde serão mapeadas e analisadas, dentro da política do SUS, a situação de saúde e condições de vida da população local. O objetivo é identificar riscos, vulnerabilidades e potencialidades para que, futuramente, seja possível intervir de forma mais assertiva nos problemas de saúde e necessidades da região.

Criada em 2019, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima e é uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos e 15 instituições localizadas em São Paulo, Piracicaba, São José dos Campos e Cubatão (SP), Belo Horizonte e Vespasiano (MG), Salvador, Irecê, Jacobina, Guanambi e Brumado (BA), Florianópolis e Tubarão (SC), Natal (RN) e Tucuruí (PA). As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. Os alunos são incentivados a participarem de ações humanitárias para vivenciarem uma experiência fora de sala de aula e realizam atendimentos, desde as primeiras fases, às comunidades nos 14 Centros Integrados de Saúde (CIS) e diversos hospitais, em parceria com o SUS.

