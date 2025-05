Internacional perde para o Atlético Nacional e se complica na Libertadores

Disputa de bola em Atlético Nacional x Internacional pela Libertadores • Ricardo Duarte / Internacional

Colorado é dominado em Medellín, vê Valencia sair machucado e cai para terceiro lugar no Grupo F

O Internacional foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético Nacional nesta quinta-feira (8), no Estádio Atanasio Girardot, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o time gaúcho caiu para a terceira colocação do Grupo F, que agora tem todos os clubes separados por apenas três pontos.

Empurrado por sua torcida, mesmo sob chuva em Medellín, o Atlético Nacional dominou amplamente o primeiro tempo. Viveros abriu o placar aos 38 minutos, após belo cruzamento de Camilo Cándido. Antes disso, o Inter teve uma péssima notícia: Valencia sentiu a coxa esquerda ao tentar uma arrancada e precisou ser substituído por Lucca ainda na etapa inicial. A melhor chance colorada veio aos 43, em chute de Wesley que parou em Ospina.

Logo no início do segundo tempo, Hinestroza desmontou a defesa colorada pela direita e encontrou Billy Arce livre na área para ampliar. Os colombianos seguiram pressionando e quase marcaram o terceiro em erro de recuo de Bernabei, que deixou Viveros cara a cara com Anthoni, mas o atacante desperdiçou.

Na reta final, o Inter esboçou uma reação. Aos 34, após cruzamento de Aguirre e toque no braço de Camilo Cándido, o VAR recomendou revisão, e o árbitro assinalou pênalti. Alan Patrick bateu com categoria e diminuiu o placar.

Entretanto, nos acréscimos, Viveros ganhou a bola de Victor Gabriel, que cai, dominou, chutou para superar Anthoni e sacramentou o placar em 3 a 1.

Apesar da derrota, o Inter segue vivo na disputa pela classificação às oitavas. O Grupo F está completamente aberto: o Bahia lidera com 7 pontos, seguido pelo Atlético Nacional com 6. O Inter aparece em terceiro, com 5, e o Nacional-URU vem logo atrás, com 4. Restando duas rodadas, todos os quatro times ainda têm chances reais de avançar.

