Vereador questiona gestão municipal da Saúde – Falta tudo no Hospital

Vereador Juliano Simionato cobrou resposta do Governo Municípal (Foto:Reprodução)

Precário atendimento prestado pelo HMNP aos pacientes do SUS, falta de médicos e medicamentos no Hospital tiveram maior enfoque.

A secretária municipal de Saúde, Sra. ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA, participou da sessão ordinária da Câmara de Novo Progresso, dia 11, no início do mês de maio de 2021, atendendo o requerimento feito pela mesa diretora da casa de leis. Um dos motivos da convocação da secretária foram as constantes reclamações feitas pela comunidade sobre o atendimento do SUS prestado pelo Hospital e falta de medicamentos básicos.

Na oportunidade o vereador Juliano Simionato (DEM), cobrou a falta de gestão na área da saúde do município. “Quem está pagando a conta é o cidadão que sofre com a falta de atendimento médico eficiente e falta de medicamentos básicos”.

A secretária foi bastante criticada por não ter comparecido em convite anterior , “foi uma falta de respeito como os vereadores o não comparecimento e ter protocolado a justificativa da sua ausência em cima da hora, sendo que poderia ter informado com antecedência ,reclamaram.

Todos os dias somos procurados pela população relatando o caos existente na saúde pública do município de Novo Progresso, disse Juliano Simionato.



Ainda na convocação o vereador Samuel (PSDB), relatou o caos na saúde do município e informou que o dinheiro da saúde está vindo, R$ 2.000,000,00 (dois milhões) no fundo a fundo da saúde e do SUS mais R$ 1.040.000,00 (Hum milhão e quarenta mil reais), nos primeiros três meses do ano e segundo o vereador esse recurso não pode ser investido em pagamento de salários do funcionários e sim investidos na melhoria da saúde pública como aquisição de medicamentos.

Junho de 2021

A situação de lá para cá nada mudou ao contrário agravou-se ainda mais. O recente caso onde uma jovem gestante de 17 anos ficou abandonada no banco do hospital, fez voltar à tona o descaso com os moradores de Novo Progresso e voltou ser questionada na Câmara Municipal nesta terça-feira (01).

Sobre os remédios da lista básica de competência da Farmácia Municipal, Eliane Borges disse que não mais iria faltar medicamentos “

Nesta terça-feira os vereadores usaram a Tribuna para comentar problemas na área da Saúde no município, como a falta de remédios na Farmácia Municipal, a demora para realização de exames e consultas com especialistas e o mau atendimento aos usuários que procuram atendimento pelo SUS no HMNP.

Os representantes da base do governo defenderam a política da administração municipal e ressaltaram os avanços implementados. O vereador Matheus Monteiro (MDB), líder do governo, enfatizou que o município deveria ter um hospital regional.

O vereador Dirck (MDB), comentou sobre as deficiências da saúde e disse que agora é a hora do Prefeito Gelson Dill mostrar porque foi eleito.

O vereador Juliano Simionato (DEM), disse que as reclamações continuam que o debate não é para fazer oposição. “Queremos contribuir. A saúde é uma questão de direito, está na Constituição. Nós não queremos que o hospital feche, mas que o atendimento do SUS melhore. É só ir aos postos de saúde e ver a precariedade do atendimento. Em breve relatos o vereador disse que em visita ao hospital, conversou como medico Juraci e o mesmo repassou que falta gaze, soro, agulha para sutura e medicamentos básicos. Falta tudo no hospital!

Dra Rayane- Ainda tem um advogado da prefeitura que faz pouco caso com a situação caótica da saúde, o jurídico do prefeito disse que a saída da medica não fará falta para ele. A saída dela não afeta nada na minha vida, disse o advogado. Este advogado não precisa da saúde pública do hospital municipal , mas a grande maioria da população é carente e precisa da saúde pública, disse Juliano..

Responsabilidade

Embora o cargo da saúde esta no comando da Secretária Eliane Borges Pereira da Silva, a responsabilidade da gestão é do Prefeito Gelson Dill (MDB) , que já foi vice-prefeito na gestão anterior , e não tem desculpas de não sabia. Gelson Dill tem se mantido em silencio, com os desmandos da gestão. A população cobra nas redes sociais a reação do Alcaide. Vejam comentários

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

