Pilotos de Novo Progresso participam do circuito MatoGrossense de motocross e trazem prêmios.

(Fotos:Via WhatsApp)- Os atletas de motocross de Novo Progresso-PA, Alan kumer,José Marcos participaram da etapa do Campeonato Matogrossense de Motocross, em Colíder , no final de semana, 21 e 22 de abril.

Os pilotos tiveram apoio do empresário Progressense Adilson Eletricista que levou e apoiou os atletas para participarem do evento no MT.

Os jovens atletas trouxeram para casa importantes troféus nesse início de campeonato.

Veja premiação; Alan kumer 4º lugar categoria iniciantes ,José Marcos 1º lugar na intermediária nacional e 3º lugar na categoria força livre.

O Piloto progressense José marcos apelido Ken Rocksem emocionou a plateia largando na frente na categoria internacional intermediário. (assista ao vídeo abaixo)

Os atletas já tem data marcada para as próximas competições, dias 27 e 28 de Abril, em Trairão no Pará.

Conforme relatou Adilson para o Jornal Folha do Progresso, a competição no MT é um circuito de 13 etapas pelas cidades do mato grosso. Adilson disse que vai pleitear ajuda de custo junto a prefeitura e câmara municipal.. “vamos tentar ir todos pra trazer o título pro Pará,🙌🏽🙏🏼vamos tentar ver com o executivo e vereadores ver se conseguimos fazer esse campeonato numa ajuda ao menos de combustível” concluiu.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/17:39:51

