Vídeo: Assaltante morre em confronto com a polícia após assalto no Distrito de Moraes Almeida

Os criminosos foram encontrados por volta das 11h desta quinta-feira (18), na BR-163 sentido ao município de Novo Progresso.

O assalto à uma compra de ouro no Distrito de Moraes Almeida, região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, aconteceu na manhã desta quinta-feira (18). A ação dos criminosos aconteceu por volta das 09h:30h.

Imagens do circuito interno do estabelecimento, registraram três bandidos com arma de fogo, momento que renderam o proprietário do estabelecimento, e estava em busca de valores. Após o crime os criminosos fugiram em um veículo.

A guarnição da polícia militar do distrito foi comunicada sobre o ocorrido, e de posse das informações e imagens, entrou em contato com a polícia militar do município de Novo Progresso que os elementos estariam seguindo em sentido ao município. Os criminosos estavam em um veículo modelo Palio, cor preta e armados.

De imediato os policiais fizeram o deslocamento para a BR 163 afim de localizar os indivíduos, conforme a polícia próximo ao km 324 foi avistado o veículo em direção a Novo Progresso, foi iniciado o acompanhamento, foi dado a ordem de parada, após o veículo parar, um indivíduo armado que estava no banco de trás saiu do carro e efetuou um disparo contra a guarnição.

Momento que foi repelida a injusta agressão com um tiro no indivíduo que caiu no local, cessando a agressão. Logo foi realizada a busca pessoal e veicular e localizado o produto do referido assalto um valor em dinheiro contendo R$: 3.160,00 reais, 2 cordões de ouro de 56 gramas.

Os elementos foram questionados sobre o assalto e o nacional Maicon Silva entrou em luta corporal com os militares sendo necessário o uso de algemas, o mesmo confessou que teria feito o assalto juntamente com o indivíduo que efetuou o disparo contra a guarnição.

Após perguntas ao motorista do carro Magno Pacheco Martins e o passageiro que estava no banco do carona Felipe Silva Mendonça, informaram que estavam dando carona aos acusados e não tinham conhecimento que eram assaltantes.

Após o ocorrido foi feita a preservação do local até a chegada da ambulância da empresa Via Brasil e da Polícia Civil e foi constatado o óbito do indivíduo que atirou contra a guarnição.

Maicon Silva, Magno Pacheco Martins, Felipe Silva Mendonça e o veículo foram conduzidos a delegacia de polícia civil para realizar os procedimentos cabíveis.

Ao todo foram apreendidos 01 revólver calibre 38 com 4 munições e uma deflagrada, 01 carro modelo palio de cor preta, 04 aparelhos celulares, 02 cordões de ouro pesando 56 gramas, 01 trouxinha de maconha pesando 6 gramas e uma quantia em dinheiro no valor de R$: 3.160,0

Vídeo do Assalto a Compra de Ouro:

Na manhã desta quinta-feira homens armados entraram em compra de ouro em Moraes de Almeida-Pará.

Leia mais:https://t.co/HnSjdV51sU pic.twitter.com/ptNVRTj6yc — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 18, 2024

Vídeo após o confronto com a polícia:

Após assalto em "compra de ouro" em Moraes de Almeida, fugitivos fogem em direção a Novo Progresso, e um morre em confronto com a Polícia.

Leia mais:https://t.co/HnSjdV51sU pic.twitter.com/Ym7ozVGKP5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 18, 2024

Matéria em atualização, em breve mais informações.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/13:53:48

