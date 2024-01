Enem 2023: três paraenses atingem nota máxima na redação do enem

Os paraenses estão entre os 60 candidatos do país que atingiram o resultado máximo no exame.

Três candidatos do Pará atingiram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os paraenses estão entre os 60 candidatos do país que atingiram o resultado máximo no exame, onde, quatro eram rede pública.

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esse número superou a marca da edição anterior, quando, ao todo, 18 pessoas atingiram a pontuação máxima. O resultado foi divulgado na manhã desta terça-feira (16) na Página do Participante. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Camilo Santana, parabenizou as pessoas que tiraram nota mil na redação e disse que o MEC está planejando uma política de reconhecimento dos jovens e professores responsáveis pelos dos textos. “É importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente [da educação] pública brasileira, pelo esforço”, defendeu.

Conforme o Inep, em 2023, a nota mínima da redação foi de 40 — a pasta da Educação desconsidera aquelas de nota zero, isso porque ao zerar essa parte da prova, o candidato feriu todos os requisitos de avaliação. Já a nota média foi de 641,6.Confira os estados que tiveram candidatos com redações nota mil:- Amazonas : 1

– Bahia: 4

– Ceará: 4

– Distrito Federal: 1

– Espírito Santo: 2* (01 da rede pública)

– Goiás: 4

– Minas Gerais: 2

– Pará: 3

– Pernambuco: 2

– Piauí: 6

– Rio de Janeiro: 7* (01 da rede pública)

– Rio Grande do Norte: 6* (01 da rede pública)

– Rio Grande do Sul: 6

– Santa Catarina: 1

– São Paulo: 7

– Sergipe: 3

– Tocantins: 1* (da rede pública)

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/16:15:42

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...