Após atentado contra policial penal, Seap suspende visitas em seis presídios do Pará

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) suspendeu as visitas e entrevistas em seis casas penais do Pará. Todas as unidades tiveram policiais penais vítimas de ameaças, atentados e assassinatos. Na noite de quinta-feira (21), um agente foi baleado com três tiros no município de Moju, nordeste do Pará.

De acordo com a Seap, seis policiais penais foram assassinados nos últimos meses, 16 outros sofreram ameaças e mais cinco foram baleados em atentados.

De acordo com a Seap, até a próxima segunda-feira (25), as casas penais passam a ter restrições para possibilitar que o Sistema de Administração Penitenciária, juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública investiguem e identifiquem os autores e a origem desses ataques aos agentes paraenses.

Em nota, a Seap pediu compreensão dos familiares de detentos e de seus advogados e ressaltou que os casos de atendimento jurídico estão mantidos na forma das Portarias nº 035/2021 e nº 045/2021

