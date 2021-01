Setor da construção civil do Pará gera cerca de 10 mil postos de trabalho mesmo durante pandemia

Setor da construção civil não para durante a pandemia de Covid-19 — Foto: Reprodução/TV TEM

O balanço é do Dieese Pará e corresponde ao período de janeiro a novembro de 2020.

O setor da construção civil gerou quase 10 mil postos de trabalho formal no Pará em 2020, segundo um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). O balanço corresponde ao período de janeiro a novembro do ano passado.

De acordo com o estudo, no período analisado, o setor de construção teve 54.590 admissões contra 44.772 desligamentos, com geração de 9.918 postos de trabalhos no Pará. O estado foi o que teve o melhor resultado na geração dos empregos formais no setor na região Norte, seguido de Tocantins, com saldo positivo de 3.413 postos de trabalho e Roraima, com 1.343 empregos.

Segundo o levantamento do Dieese, o saldo é positivo mesmo com queda na criação de vagas nesse setor, no mês de novembro de 2020. Em todo o estado, foram feitas 4.081 admissões contra 5.524 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.443 postos de trabalho, em novembro.

Em toda região Norte, houve um saldo positivo de 15.678 postos de trabalho, com 96.959 admissões contra 81.281 desligamentos. O balanço foi realizado com base em informações oficiais do Ministério da Economia, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Por G1 PA — Belém

