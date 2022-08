(Fotos/Créditos: Divulgação/Ascom Sedap ) – Políticas públicas aliadas ao desenvolvimento do cacau no Pará são destaque no “Chocolate Festival de Linhares”

O Pará segue liderando a produção nacional graças às ações integradas entre governo e parceiros do segmento cacaueiro

O Pará se mantém como o maior produtor de cacau do Brasil. Os dados detalhados sobre a produção e as políticas públicas aplicadas no desenvolvimento do segmento no estado foram destaque no Fórum do Cacau, que integrou a programação do Festival Internacional do Chocolate e Cacau (Chocolat Festival), na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo e encerrado no último domingo (21).

Dados como área plantada e colhida, produtividade e valor de produção do fruto cultivado em solo paraense foram apresentados durante o evento. A explanação foi feita pelo engenheiro agrônomo da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Ivaldo Santana, que coordena o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura do Pará (Procacau).

A produção do cacau no Pará é de 146. 409 toneladas com uma produtividade de 986 quilos por hectares, conforme esmiuçou Santana. Ele explicou que o número de produtores do ramo no Pará atualmente é de 28.700. O município de Medicilândia, localizado no sudoeste paraense, é o maior produtor de cacau do Brasil.

O Pará tem um pouco mais de 205 mil de área plantada e mais de 147 mil de área colhida. Os dados, conforme frisou o especialista, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Sustentável- O engenheiro agrônomo informou, também, sobre as ações do Procacau da Sedap para fomentar a cadeia do cacau e do Funcacau, que é o fundo que gera recursos para o fortalecimento da produção e qualidade do cacau paraense. É através do Funcacau, por exemplo, que produtores e empresários do segmento participam de programações como festivais e salões do chocolate, conforme frisou Santana.

“O Procacau e o Funcacau são de suma importância para as ações de desenvolvimento sustentável das zonas de produção de cacau no estado do Pará”, assegurou o especialista.

A participação da Sedap na Política Integrada Territórios Sustentáveis, criada pelo governo estadual, também foi esmiuçada no Fórum do Cacau. Conforme relatou Ivaldo Santana, 5.370 produtores de cacau foram atendidos com a ação em mais de 45 municípios por meio de convênio.

O próximo Festival Internacional do Chocolate e do Cacau será realizado em Belém, no período de 22 a 25 de setembro.

