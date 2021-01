Morre 3ª vítima de acidente provocado por filho do vereador mais votado de Marabá, no PA

Jovem de 21 anos estava alcoolizado quando provocou acidente que deixou dois mortos e quatro feridos em Marabá, diz Polícia. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Arthur Lima Gonçalves, de 21 anos, estava alcoolizado quando perdeu o controle do veículo. Ele é filho de Márcio do São Félix, do PSDB.

Morreu nesta quinta a terceira vítima de um acidente de trânsito provocado pelo filho de um vereador de Marabá, sudeste do Pará. O condutor estava alcoolizado e atingiu as vítimas no último fim de semana na BR-222.

Maria Valentina Gomes Costa, de seis anos de idade, estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica no Hospital Regional de Marabá e morreu no início da manhã.

O pai da criança, Wasnor Gomes de Oliveira Neto, de 30 anos, também morreu no acidente, além de outra criança de seis anos que estava em outro veículo com a família.

O acidente ocorreu na tarde de domingo, na rodovia BR-222, entre os núcleos São Félix e Morada Nova, a 7 quilômetros do centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia, o condutor da caminhonete, identificado como Arthur Lima Gonçalves, de 21 anos, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu em outros dois carros de passeio que seguiam pela rodovia.

O rapaz, suspeito de provocar o acidente é filho do vereador Márcio do São Félix, do PSDB. O parlamento foi o mais votado de Marabá na última eleição.

Ainda segundo a Polícia, um exame comprovou que Arthur estava alcoolizado no momento do acidente e ele chegou a ser preso, mas foi solto no dia seguinte, após audiência de custódia. Ele pagou fiança de R$50.600 para responder em liberdade.

A Justiça também aplicou uma medica cautelar suspendendo a carteira de habilitação e a permissão dele para digirir.

Ele deve responder na Justiça por homicídio culposo qualificado pela morte de três vítimas do acidente.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...