Após criticar vacinas, Bolsonaro entra na fila para ser imunizado contra covid-19

Opresidente Jair Bolsonaro decidiu se vacinar, segundo informou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O presidente, que completa 66 anos em 21 de março, entrará na fila para receber a imunização de acordo com a sua idade. As informações são de Guilherme Amado, colunista da Época. Em Brasília, onde Bolsonaro deverá ser imunizado, ainda estão sendo vacinados os idosos na faixa entre 72 e 73 anos, e o presidente irá esperar na fila até que a campanha atenda sua faixa etária.

