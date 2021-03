Paraense de 13 anos é agredida por namorado boliviano 30 anos mais velho em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em conversa com os militares, a vítima informou que estava bebendo na companhia do agressor e que este, também embriagado, começou e empurrá-la.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia anônima com a informação de um possível cárcere privado ocorrendo na Rua do Campo, próximo à Igreja Católica. Uma equipe se deslocou ao local e encontrou a adolescente chorando e afirmando que havia sido agredida fisicamente por Wilson.

Um caso de violência doméstica com cárcere privado, contra uma adolescente de apenas 13 anos, foi registrado na noite de ontem (15), em Marabá, no sudeste paraense. O homem apontado como autor do crime é um boliviano identificado como Wilson Ramirez Rocha, de 43 anos. Ele foi preso em flagrante. Segundo o portal Debate Carajás, o crime ocorreu na Vila Sororó, zona rural de Marabá.

