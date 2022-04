Após denúncia, crianças são encontradas amarradas à cama no escuro em Manaus

(Foto: Reprodução) – Duas crianças de 5 e 7 anos foram resgatadas de uma casa no bairro Coroado, onde eram mantidas amarradas pelo próprio pai, na terça-feira (12).

O caso foi descoberto após o tio materno das crianças denunciar o caso. No local, o Conselho Tutelar e os policiais encontraram os meninos amarrados pelas pernas à cama e trancados sozinho no escuro. (As informações são do Portal do Holanda).

O pai não estava no local e segundo as próprias crianças, ele havia saído para beber. Vizinho contaram que é comum o homem deixar os pequenos sozinhos para ir consumir bebida alcóolica.

A mãe foi chamada à delegacia e contou que soube que o pai havia amarrado os meninos como forma de castigo porque eles tinham riscado uma parede. O Conselho Tutelar afirma que essa é a segunda vez que vai ao local por denúncias de maus-tratos.

As crianças foram levadas pelos conselheiros e devem ser entregues a outro familiar.

