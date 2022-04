Homem morre esmagado ao dormir embaixo de carreta em Dom Eliseu, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem ainda não identificado morreu esmagado pelas rodas de uma carreta na manhã de quinta-feira (14/4) em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu no pátio de um posto de combustíveis da cidade, onde os motoristas param costumeiramente para passar a noite.

You May Also Like