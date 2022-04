Polícia abre procedimento para apurar morte de ‘anaconda’ no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo relatos de moradores locais, uma criança brincava com um cachorro quando a cobra apareceu e atacou o outro animal. Ao ouvir os latidos do cão ferido, outras pessoas se aproximaram.

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (14), que abriu procedimento para investigar a responsabilidade pela morte da cobra sucuri de 5 metros, encontrada em Tracuateua, nordeste do Pará. O animal invadiu uma comunidade da zona rural e foi morta a golpes de faca e tiro.(As informações são do g1 Pará — Belém).

