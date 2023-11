Após denúncia feita pelo “JFP”, Equatorial procede a troca de poste em Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Dias atrás, o Jornal Folha do Progresso publicou matéria alertando que um poste da Equatorial na avenida Orival Prazeres bem em frente uma conveniência danificada por um forte vendaval, havia risco de sério acidente, com o seguinte título: “PERIGO- Prestes a cair, poste põe em risco a vida de moradores e pedestres em Novo Progresso-PA”

O referido poste está escorado ao imóvel, nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, a empreiteira que prestas serviços a Equatorial esteve no local, procedeu a troca.

“O Poste gera grande risco tanto para os moradores, como para pedestres e veículos que passam pela via”.

Um poste da Equatorial em frente a uma conveniência, em Novo Progresso, pode cair a qualquer momento. É o que denunciou um morador, que mandou a imagem para o WhatsApp do Jornal Folha do Progresso (93 – 98404 6835). Segundo ele, o descaso da Equatorial já ultrapassa os limites, e oferece risco a moradores e pedestres numa área de grande movimentação.

— Este poste está assim há mais de um mês — relatou o morador.

A empresa emitiu nota ao JFP

A Equatorial Pará informa que não há fiação de energia elétrica no referido poste e que a estrutura é da rede de Iluminação Pública, portanto, a responsabilidade de substituição é da prefeitura.

Para garantir a segurança à população, a Equatorial Pará enviou equipes ao local para apoiar a substituição do poste.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/14:31:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Leia mais:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/14:31:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...