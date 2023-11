Publicação Nº 163/2023 – GMB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

GMB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA , inscrita no CNPJ: 32.139.220/0001-97, situada na Castelo dos Sonhos/PA, Rua do Castelo, Nº402, Bairro Centro, torna público que recebeu da SEMAT a LO de N°202300000371, para a sua atividade.

