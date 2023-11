PERIGO- Prestes a cair, poste põe em risco a vida de moradores e pedestres em Novo Progresso-PA

Perigo. Poste sustentado por alicerce do imóvel em Novo Progresso.

Há cerca de um mês, o poste que fica localizado na avenida Orival Prazeres na altura da Pemaza, no bairro Vista Alegre, caiu por força de um vendaval. Desde então, sofreu um abalo na estrutura e está sendo sustentado pela parede do imóvel de concreto em uma conveniência. O poste esta com estrutura condenada, o proprietário do imóvel procurou a concessionaria Equatorial responsável pelo fornecimento e manutenção da energia em Novo Progresso e recebeu informação que o poste esta com ligações de provedores de internet e não é da responsabilidade da Equatorial.

Leia mais>Novo Progresso – Vendaval derruba postes e cidade fica mais de 4 horas sem energia

“O Poste gera grande risco tanto para os moradores, como para pedestres e veículos que passam pela via”.

Um poste da Equatorial em frente a uma conveniência, em Novo Progresso, pode cair a qualquer momento. É o que denuncia um morador, que mandou a imagem para o WhatsApp do Jornal Folha do Progresso (93 – 98404 6835). Segundo ele, o descaso da Equatorial já ultrapassa os limites, e oferece risco a moradores e pedestres numa área de grande movimentação.

— Este poste está assim há mais de um mês — relatou o morador.

Consulta- A assessoria jurídica do Jornal Folha do Progresso, afirmou para reportagem que o poste de energia elétrica é um ativo de propriedade e de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Essa é uma determinação da Aneel. Neste caso da Empresa Equatorial, concluiu.

*(A reportagem aguarda retorno da Equatorial caso venha a resposta a matéria será atualizada.)

