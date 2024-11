Após desentendimento, homem mata pai e filho em emboscada no Pará

Shevisson Rogério Andrade Oliveira se entregou à Polícia. Ele possui extensa ficha criminal e é considerado de alta periculosidade |Foto: Divulgação/PC

O caso aconteceu na zona rural de Nova Ipixuna neste domingo (3). Após discussão, homem matou o pai. Filho correu para pegar arma e se vingar, e em emboscada também foi morto pelo criminoso.

A Superintendência da 10ª Região Integrada de Segurança Pública, Risp Carajás, localizada em Marabá no sudeste paraense, prendeu um homem suspeito de ter matado pai e filho, crime este cometido no início da madrugada deste domingo (3) na zona rural de Nova Ipixuna, distante cerca de 60 quilômetros de Marabá.

De acordo com informações da delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna, as vítimas e o suspeito estavam em uma residência consumindo bebida alcoólica quando ocorreu um desentendimento entre Lourival Pereira de Sousa, pai, e Izack Menezes de Sousa, filho, com o suspeito, até então desconhecido. Durante o confronto, o suspeito saiu correndo pelos fundos da casa, obteve uma arma de fogo que estava no imóvel e disparou contra Lourival, que veio a óbito no local.

Em seguida, Izack correu até uma residência próxima, onde conseguiu uma espingarda, e retornou com a intenção de vingar a morte de seu pai.

Contudo, o suspeito havia se escondido antes da chegada de Izack e, em uma emboscada, atingiu-o fatalmente com a mesma arma utilizada para matar Lourival.

As equipes das delegacias de Nova Ipixuna e do Plantão da Delegacia de Homicídios mantiveram contato e realizaram todas as providências cabíveis.

Durante as diligências, foi possível identificar e qualificar o autor do duplo homicídio como Shevisson Rogério Andrade Oliveira, suspeito com extensa ficha criminal por crimes de natureza hedionda, foragido do sistema penitenciário do Pará e com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento.

Por volta das 15h10 deste domingo, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito Shevisson Rogério Andrade Oliveira queria se render e estaria escondido na casa de familiares. ainda segundo informações da PM, o acusado disse que só iria se entregar na presença dos familiares.

Ele se dirigiu até a rua do Murumuru, em Morada Nova, onde foi localizado e se entregou voluntariamente. Ele foi preso, algemado e conduzido à delegacia, onde está a disposição da Justiça.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/15:45:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...