Ônibus cai em barranco e 36 pessoas morrem na Índia

(Foto: Reprodução) – Autoridades disseram que 44 pessoas estavam a bordo quando o motorista perdeu o controle e o ônibus

Pelo menos 36 pessoas morreram nesta segunda-feira no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, após o ônibus em que estavam cair em um barranco, informou um funcionário do governo local. Autoridades disseram que 44 pessoas estavam a bordo quando o motorista perdeu o controle e o veículo.

“Foram confirmadas 36 vítimas até o momento”, disse à imprensa Deepak Rawat, alto funcionário do estado de Uttarakhand, localizado no Himalaia, acrescentando que três feridos graves foram transportados de helicóptero para o hospital.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi expressou suas condolências às famílias das vítimas. Ele anunciou uma indenização de 200.000 rúpias para as famílias dos falecidos e 50.000 rúpias para os feridos.

Acidentes são frequentes na rede de estradas da Índia, conhecida por suas condições precárias e perigosidade. Segundo um relatório do Banco Mundial de 2021, 11% do total de mortes em rodovias no mundo ocorre na Índia, embora o país tenha apenas 1% dos veículos do planeta.

Em maio, pelo menos 21 pessoas morreram quando um ônibus caiu em um barranco na parte da Caxemira administrada pela Índia.

Em novembro de 2023, pelo menos 37 pessoas morreram na mesma região quando um ônibus derrapou e caiu em um barranco.

