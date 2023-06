Após desgaste com Marina, Lula assina plano contra desmatamento na Amazônia

Com recentes desgastes da ministra do Meio Ambiente, presidente apazigua ânimos com medidas, como a ampliação de unidades de conservação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta segunda-feira (5/6), um novo plano de segurança para a Amazônia que pretende frear o desmatamento da maior floresta tropical do planeta. A medida, tomada em solenidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto, ocorre após desgaste com a ministra Marina Silva, que viu a pasta comandada por ela ser esvaziada após decisão do Congresso Nacional.

O novo plano de segurança para Amazônia prevê medidas para combater crimes como grilagem de terras públicas, atividades ilegais de garimpo, extração de madeira, mineração, além de caça e pesca em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e no bioma como um todo.

“Esses crimes que degradam o meio ambiente são alimentados e, ao mesmo tempo, alimentam um verdadeiro ecossistema criminal. É o tráfico de drogas, de armas e de pessoas, a lavagem de dinheiro, o trabalho escravo, os assassinatos por encomenda e a exploração sexual de crianças e adolescentes”, destacou Lula. A ação foi chamada pelo presidente de Plano Amazônia: Preservação e Soberania.

Durante discurso, Lula fez diversas referências à proteção da Amazônia, demonstrando a centralidade da questão para as boas relações com os demais países. O bioma está no centro da disputa política que contribuiu para enfraquecer Marina Silva recentemente

A medida provisória que organiza os ministérios do governo, aprovada na última quinta (1º/6) pelo plenário do Senado, retirou gerência da Agência Nacional de Águas (ANA) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da pasta de Marina Silva. Além disso, a ministra é contrária ao desejo da Petrobras em explorar petróleo na foz do rio Amazonas, no estado do Amapá. Diferentemente de setores do governo, como o líder no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), que, inclusive, anunciou sua saída do partido de Marina, o Rede Sustentabilidade, logo após defender estudos para a exploração de petróleo na região.

Meio ambiente voltou a ser tratado “prioridade”, diz Lula

Lula destacou que o governo dele fez o debate ambiental voltar a ser tratado como prioridade, pois “a sobrevivência, não só do nosso país, mas do nosso planeta, depende em grande medida da maneira como o Brasil cuida de seus biomas, sobretudo da Amazônia”, observou Lula. “Voltamos a ter uma política externa ativa e altiva, que nos torna novamente protagonistas das grandes discussões que envolvem a mudança do clima”.

O presidente apontou que 87% da matriz elétrica brasileira é “limpa e renovável, contra uma média mundial de apenas 15%” e prometeu ampliar os investimentos em energia solar e eólica.

Lula reafirmou o compromisso assumido durante reunião no fim de maio do G7, no Japão. “O Brasil voltará a ser referência mundial em sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas. E cumprirá metas de redução de emissões de carbono e desmatamento zero”.

Entre as ações propostas pelo novo plano, Lula citou a criação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, a instalação de bases fluviais e terrestres integradas para o fortalecimento dos serviços de segurança pública na região, construção ou reforma de postos policiais, além de quarteis e delegacias em pontos estratégicos.

O Plano Amazônia: Preservação e Soberania prevê também aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública que atuam na Amazônia Legal, a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional para a proteção da Amazônia e de centros integrados de comando e controle.

