Após espancar mulher por sexo, machão leva ‘salve’ de facção

(Foto:Reprodução) – Uma mulher de 23 anos e a filha de 6 anos foram agredidas pelo namorado da mulher, na noite desta quinta-feira (2), em Várzea Grande. O agressor levou salve de uma facção criminosa depois de agredir a vítima e na sequência foi foi preso pela Polícia Militar. O estado de saúde da criança é considerado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21 horas por profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Cristo Rei, relatando que uma mulher e a filha tinham dado entrada na unidade com ferimentos e sangramentos. A criança estava desmaiada.

Ao chegarem na UPA, os agentes conversaram com a vítima, que relatou que seu companheiro havia chegado em casa bêbado e tentado manter relações sexuais com ela, que negou. Após a recusa, o suspeito tentou forçá-la, momento que os dois começaram uma luta corporal.

A mulher conseguiu se desvencilhar e saiu da residência para pedir ajuda aos vizinhos, porém sem sucesso. Quando retornou, ouviu um barulho como se fosse de uma cabeça sendo arremessada contra a parede. Em seguida, viu a filha desfalecida e levou a menina até a unidade de Saúde para buscar atendimento médico.

Diante do relato, a equipe, então, foi até a residência da mulher e localizaram o suspeito. Ele tentou fugir, mas foi impedido pelos militares. Ele estava com escoriações no corpo devido a luta corporal com a vítima e também por ter recebido salve de uma organização criminosa como castigo por ter agredido a namorada.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, que assume as investigações do caso.

Fonte: FOLHAMAX/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/17:38:01

