Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado para 851 vagas em Novo Progresso

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público, as normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 851 (oitocentos e cinquenta e uma) vagas para suprir o quadro de pessoal, conforme as necessidades imediatas, em caráter temporário, para atuação e preenchimento em toda esfera municipal tanto na zona urbana quanto na zona rural e cria o cadastro de reservas, com inscrições online abertas no período de 06 a 27/11/2023.

Começa nesta segunda-feira (6/11) as inscrições para Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, da Prefeitura de Novo Progresso. O Processo Seletivo Simplificado tem prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, por interesse público e conveniência da Prefeitura Municipal de Novo Progresso. Em caso de concurso, o mesmo se sobrepõe ao eletivo, devendo encerrar os contratos, mediante admissão dos eventuais concursados.

Conforme o edital publicado na edição do dia 3 de novembro de 2023, no Diário Oficial de Novo Progresso, o processo seletivo busca suprir necessidades temporárias, porém essenciais, em casos de licenças obrigatórias, férias e emergências definidas em lei, para cargos indispensáveis ao andamento da administração pública. Os classificados serão convocados de acordo com a necessidade da administração. Acesse o portal da empresa responsável pelo processo seletivo:https://agata.selecao.net.br/informacoes/67/

Disponibilizadas (851 Vagas)

Taxa:

Nível Fundamental Completo e Incompleto: 40,00 R$

Nível Médio, Técnico e Superior: 50,00 R$

Data importante:

Inscrições 06/11/2023 a 27/11/2023

CLICK AQUI PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

EDITAL Nº 001.2023 – PMNP

Acesse o edital veja vagas e salários clique no link:https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/601/concursos/67/anexos/YFD660FMGkKcwKgJ4oNc68Tq07tTRLxtlJzupAFZ.pdf

