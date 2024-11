Após matar filha de 15 anos, esfaquear ex-esposa e ex-sogros no MT, assassino mandou áudio para ex-cunhado: “Faltou você”; ouça

Foto: Reprodução | Após matar a filha de 15 anos e esfaquear a ex-esposa e os ex-sogros, nessa quinta-feira (28), na zona rural de São José dos Quatro Marcos, Vanderley Evaristo da Silva, de 44 anos, mandou dois áudios para o ex-cunhado, confessando o crime cometido. Na mensagem, o assassino também diz que o rapaz deveria correr para tentar socorrer as vítimas.

“Só quero te avisar que eu matei seu pai, matei a dona Ana, matei a Lucélia e matei a Talita. Vai lá, manda socorrer lá, vê se tem algum vivo ainda.”, diz o criminoso.

Em outro áudio, Vanderley confessa novamente a tentativa de chacina contra as quatro vítimas e ameaça o cunhado, dizendo que só faltou ele para ser assassinado.

“Ô Rodrigo, boa noite, tudo bem? Você quer herança? Agora tem herança lá pra vocês. Matei o seu pai, matei a dona Ana, matei a Lucélia, matei a Talita. Matei quatro. Vai lá atrás, desgraçado. Faltou você, para eu te matar também.”, afirma.

A adolescente Thalita Evaristo da Silva tinha apenas 15 anos e foi assassinada a facadas pelo pai. Ela foi a segunda vítima da tentativa de chacina, sendo a primeira a ex-mulher do criminoso, Lucélia da Silva Brandão, de 40 anos. Depois dela, Vanderley esfaqueou os ex-sogros. A outra filha do casal, de 16 anos, conseguiu escapar do ataque e se esconder em um milharal.

Conforme informado pela Polícia Militar, a tentativa de chacina ocorreu por volta das 21h no Assentamento Floresta Fernandes. No local, os policiais encontraram Lucélia caída no chão, ensanguentada e com dificuldade para falar. Em seguida, eles localizaram as outras três vítimas.

A filha sobrevivente do casal contou à polícia que o pai foi até a casa da ex-esposa para discutir a relação por não aceitar a separação. Assim que ele entrou em casa, trancou a porta e esfaqueou a mãe das meninas. Posteriormente, Vanderley matou a filha mais nova e esfaqueou os ex-sogros.

Depois de cometer o crime, ele fugiu em uma moto e não foi localizado.

Fonte: MT Repórter e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/09:38:56

