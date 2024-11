Avião de pequeno porte cai em rua movimentada no Equador e deixa dois mortos; vídeo

Foto: Reprodução / El Universo | O acidente resultou na morte da piloto, capitã Diana Estefanía Ruiz Solís, e do copiloto, cadete Juan Andrés Pacheco Ramírez. O caso foi registrado na última terça-feira (26) em uma das principais avenidas da cidade de La Libertad, sudoeste do país.

Na última terça-feira (26), um avião de pequeno porte pertencente a uma escola de aviação militar caiu em uma das principais avenidas da cidade de La Libertad, na província de Santa Elena, sudoeste do Equador. O acidente resultou na morte do piloto e do copiloto, identificados como a capitã Diana Estefanía Ruiz Solís e o cadete Juan Andrés Pacheco Ramírez, ambos integrantes da Força Aérea Equatoriana.

O acidente ocorreu na movimentada Avenida Eleodoro Solórzano, onde o avião atingiu o capô de um carro em movimento. Apesar do impacto, o motorista do veículo escapou com ferimentos leves. No entanto, um motociclista que trafegava no sentido oposto foi atingido por parte da asa da aeronave e precisou ser hospitalizado, conforme informações da imprensa local.

Na manhã desta quinta-feira (28), imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do impacto foram divulgadas, mostrando o exato momento em que o avião perdeu altitude e caiu em meio ao tráfego intenso.

As autoridades locais confirmaram que a aeronave era utilizada para treinamento pela escola de aviação militar, mas a Força Aérea Equatoriana ainda não divulgou as causas da queda, que permanecem sob investigação.

Avião de pequeno porte cai em rua movimentada no Equador e deixa dois mortos Leia https://t.co/1WWzAFVBXg pic.twitter.com/4iHI3RLJXg — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 29, 2024

