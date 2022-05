Após matar homem, ‘Zé do Caixão’ é assassinado em troca de tiros com a polícia, no Pará

(Foto:Reprodução) – Caso ocorreu em Altamira, no oeste do estado. Polícia foi acionada após dois suspeitos invadirem uma barbearia da cidade e vitimaram um homem.

Um homem conhecido como ‘Zé do Caixão’ foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), após matar uma pessoa identificada como Francisco Júnior. O caso ocorreu na segunda-feira (2), no bairro Jardim Independente I, em Altamira, oeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

De acordo com testemunhas, ‘Zé do Caixão’ e mais um suspeito invadiram a barbearia em que a vítima estava, dispararam sete vezes contra ela e fugiram. Após ser notificada, a Polícia Militar (PM) realizou buscas pelos dois homens, que foram encontrados na rodovia Transamazônica, próximo ao bairro Mutirão.

Segundo informações preliminares, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas ‘Zé do Caixão’ trocou tiros com os policias e foi alvejado. Ele chegou a ser levado uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do município de Altamira e que diligências estão sendo feitas para identificar os responsáveis pelo crime.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

