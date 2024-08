Após oito meses internada, menina realiza sonho e comemora aniversário com o tema: ‘Hospital Abelardo Santos’, em Belém

Foto: Diego Monteiro | “Mesmo antes de receber alta, ela já dizia: ‘mamãe, quero que meu aniversário seja com as pessoas de branco’. Uma referência aos profissionais do Abelardo Santos”, declarou a mãe da aniversariante, Rosana Cabral, 27 anos. Esse desejo se concretizou na manhã desta quinta-feira (8), e a ex-paciente Allana Rebeca pôde celebrar seus seis anos ao lado de parte da equipe multidisciplinar que a acompanhou durante oito meses na unidade.

Allana teve uma festa surpresa, com bolo decorado com elementos que remetem ao Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Belém. “É muito recompensador saber que posso contar com todos esses profissionais. Mesmo após a alta da minha filha, eles continuam fazendo a diferença em nossas vidas. Certamente, este momento ficará eternizado na vida dela e na minha também”, declarou Rosana Cabral.

Com poucas palavras, a garotinha expressou seu sentimento: “Quando eu crescer, quero ser pediatra, porque gostei muito das pessoas que cuidaram de mim. Estou muito feliz com o meu aniversário, com a surpresa e com o presente que ganhei. Quando eu for médica, quero trabalhar aqui para cuidar de outras crianças, assim como cuidaram de mim enquanto eu estava aqui”, disse Allana.

É importante destacar que, para que o aniversário da criança ocorresse no Hospital Abelardo Santos, foram seguidos diversos protocolos de segurança ao paciente para evitar riscos de infecção. Outro detalhe relevante é que a celebração aconteceu no prédio anexo ao hospital, com a presença de profissionais que garantiram o bem-estar da garotinha, da mãe e de todos os equipe multidisciplinar.

Humanização

A humanização é uma das principais missões no HRAS, afirma a supervisora de humanização, Suzane Gonzaga. “A história da Allana é um exemplo de como o cuidado vai além das paredes do hospital. Mesmo após a alta, nossa equipe continua presente na vida dela, mostrando que a dedicação ao bem-estar do paciente não termina com a alta médica, mas sim se estende em todos os momentos de suas vidas”.

Segundo a diretora-geral, Aline Oliveira, o carinho demonstrado a paciente é o reflexo do cuidado oferecido a todos os outros. “Saber que a Allana e sua família escolheram celebrar um momento tão especial conosco, mesmo após a alta, é uma prova de que nossa missão está sendo cumprida. O cuidado com o paciente acontece quando ele está aqui, garantindo que se sinta acolhido em todos os momentos, dentro e fora do ambiente hospitalar”.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é a maior unidade de saúde pública do Governo do Pará. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Conta com um serviço de pediatria de urgência e emergência, além de leitos clínicos.

A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança, em quatro frentes pediátricas: pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além do acolhimento nas unidades de Cuidados Intermediários. A pediatria do HRAS está estruturada com 10 leitos de UTI, 25 leitos de clínica pediátrica e um pronto-socorro infantil, com atendimento 24 horas.

