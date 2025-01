Ximbinha celebra aniversário da mulher na mansão onde morava com Joelma e se declara — Foto: Instagram

Karen Kethlen foi apontada como a pivô do fim do casamento do guitarrista com Joelma

O fim de semana foi de festa para Ximbinha. Karen Kethen, mulher do cantor, completou 37 anos e teve uma celebração em casa, em Belém do Pará, no mesmo imóvel onde o guitarrista morava quando ainda era casado com Joelma.

“Um dia mais que especial, para alguém ainda mais especial”, declarou Ximbinha nas redes sociais em um post em que aparece dando um beijão na amada.

Karen, para quem não sabe ou não lembra, foi apontada como o pivô da separação do guitarrista com Joelma, em 2015. Ximbinha e a advogada se casaram em julho de 2018, e o músico, de 50 anos, contou, em entrevista em dezembro de 2023, que conheceu a advogada, na igreja e que os dois estão juntos há sete anos.

“Nos conhecemos na igreja. Karen cuida da minha carreira hoje, junto com mais dois. Ela viaja comigo.Tenho pessoas que são o anjo da guarda da minha vida”, disse o músico, em entrevista ao Salada cast.

Ximbinha afirma, porém, que ele e Joelma já não viviam como casal havia um ano antes de anunciarem a separação e que dormiam em quartos separados:

“O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados, há muito tempo, há mais de um ano que eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher”.

Pelo que consta, o romance atual começou quando Ximbinha ainda estava casado com Joelma, de quem se separou em 2015. A própria cantora já declarou em entrevistas que foi traída por ele. Ximbinha também admitiu que traiu a ex-mulher com Karen (veja abaixo).

O guitarrista assumiu publicamente o relacionamento com Karen poucos meses após o fim do casamento. Os dois se casaram em 2018, três anos depois, e moram em Belém, na mesma mansão onde Ximbinha viveu com Joelma.

Fonte: g1 Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/15:57:37

