PM Dispara Contra Ex-Mulher e Seu Novo Namorado em Nova Iguaçu; Tragédia Capturada em Vídeo

Foto: Reprodução | PM atira em ex-mulher e namorado em bar em Nova Iguaçu; tragédia é registrada em vídeo. Após o crime, autor comete suicídio em seguida.

Um crime chocante ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando o policial militar Jorge Gutemberg Coelho da Silva, de 45 anos, disparou contra sua ex-mulher, Ariane Barreto, de 22 anos, e seu novo namorado, Washington Souza da Silva, de 36 anos. O incidente foi flagrado por câmeras de segurança do bar onde os três estavam na noite do último sábado, 18 de janeiro.

O Ataque

As imagens mostram Ariane e Washington sentados juntos em uma mesa, conversando e aparentemente desfrutando da companhia um do outro. Jorge chegou ao local e cumprimentou Washington antes de se juntar ao casal. Durante a interação, Ariane se aproximou de Jorge, momento em que ele sacou sua arma e começou a disparar, alternando os tiros entre as vítimas. Os disparos continuaram mesmo após Ariane e Washington caírem ao chão.

O Desespero e as Consequências

Após os disparos, o pânico tomou conta do bar, com clientes correndo em desespero. Jorge retornou ao estabelecimento e disparou mais uma vez antes de fugir. As autoridades foram acionadas, e a Polícia Civil informou que Jorge cometeu suicídio após o crime. Seu corpo foi encontrado em um carro na Rodovia Presidente Dutra, próximo a Nova Iguaçu.

A Investigação

A Polícia Civil está investigando o caso, que gerou grande comoção na comunidade local. Jorge, que era parte do Programa Segurança Presente, havia se casado com Ariane em 2023, mas ela estava em um novo relacionamento com Washington, que também era policial militar e deixou um filho.

