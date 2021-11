Após ‘pichar’ outdoor e acusar delegados de invasão à domicílio, homem é detido por desacato em Santarém

(— Foto: Redes Sociais ) – O ativista foi à 16ª Seccional de Polícia Civil registrar boletim de ocorrência contra delegados e acabou recebendo voz de prisão. O caso aconteceu nesta quarta-feira (3).

Homem publicou um vídeo “apagando” o nome “Barbalhão” de placa no Estádio Colosso do Tapajós Sociais

Um homem foi registrar um boletim de ocorrência contra delegados de polícia civil e acabou sendo detido por desacato à autoridade na manhã desta quarta-feira (3) em Santarém, no oeste do Pará.

Para entender melhor: o ativista publicou um vídeo ‘pichando’ a placa com informações sobre as obras do Estádio Colosso do Tapajós. Nas imagens ele riscava com tinta spray o nome “Barbalhão” (apelido da praça esportiva), alegando ser inconstitucional.

O vídeo viralizou nas redes sociais e o homem acabou sendo denunciado por causar dano ao patrimônio público.

Os delegados Jamil Casseb e Germano do Vale foram até a residência do homem para intimá-lo. Ele por sua vez publicou um novo vídeo acusando os agentes da segurança pública de invadirem a casa e apreenderem o celular do mesmo. A Polícia Civil informou que os delegados foram autorizados a entrar no imóvel pela proprietária, mãe do ativista.

Na manhã de quarta-feira (3) o homem foi até a delegacia denunciar a ação dos policiais civis e acabou se alterando e desrespeitando os funcionários. O ativista recebeu voz de prisão por desacato à autoridade.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e, antes de ser liberado, o ativista vai assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para responder ao processo em liberdade.

Polêmico

Esta não é a primeira vez que o ativista protagoniza cenas polêmicas. Em agosto de 2021 o ativista foi até o Sistema Tapajós de Comunicação (STC) exigir que a emissora desse o direito de resposta por não concordar com um termo utilizado em uma reportagem sobre o lixão de Perema.

O ativista filmou a ação na emissora e publicou nas redes sociais.

Por Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA em 03/11/2021 10h33

