Dois jovens são presos por tentativa de fraude em teste de aptidão física da PM em Santarém

Dois suspeitos de tentativa de fraude no TAF da Polícia Militar foram apresentados na Seccional de Polícia Civil — Foto: Reprodução/Redes sociais

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (02). Suspeitos foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Dois jovens foram conduzidos por uma guarnição da PM a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, na manhã desta terça-feira (2), por suspeita de fraude 4ª etapa do concurso destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP). Os testes iniciaram hoje e prosseguem até o dia 8.

De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de fraude foi identificada pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e os suspeitos foram presos em flagrante no momento da aplicação do TAF.

Foi por meio de trabalho integrado entre a Corregedoria-Geral e o Centro de Inteligência (CInt) da PM, que militares conseguiram informações sobre a tentativa de fraude, que iria ocorrer na sede do 3º BPM, em Santarém. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi notificado e os militares foram até o local na manhã desta terça, data de início da aplicação do TAF. No local, foi identificado o “falsário” que realizou de forma ilegal o teste no lugar de outra pessoa.

Ainda de acordo com informações da PM, ao ser questionado, o suposto candidato não soube responder perguntas básicas como o nome da própria mãe. Foi então realizada a comparação do documento de identificação apresentado com o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais (Fiap) e a PM verificou que havia discordâncias nos documentos, confirmando a fraude.

O suspeito ainda confessou que fez o teste no lugar de outra pessoa, em razão dela não estar em condicionamento físico para executar os exercícios.

Já o candidato selecionado para executar o TAF aguardava do lado de fora do 3º BPM. Ele foi identificado pelos policiais e também confessou o crime, sendo preso em seguida. Os dois foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis. A apresentação dos suspeitos ao delegado plantonista Eduardo Simão foi acompanhada por um representante do Iades.

Para evitar qualquer nova tentativa de fraude, a Corregedoria-Geral e o CInt da PM redobraram a atenção durante a aplicação das etapas, acompanhando os processos de perto.

