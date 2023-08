Suspeita de envolvimento em roubo de quase meio milhão e reais é presa e R$ 112 mil ‘em dinheiro vivo’ é recuperado no Pará

Polícia recupera parte do dinheiro roubado de supermercado em Altamira, no Pará. — Foto: Reprodução / PC-PA

Meio milhão de reais tinha sido roubado do estabelecimento – parte foi encontrada na casa de uma mulher, que foi presa.

A Polícia Civil recuperou em Altamira, no sudoeste do Pará, R$ 112 mil que é parte de quase meio milhão roubado de um supermercado da cidade. Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento no roubo.

Segundo a PC, os R$ 450 mil que foram levados por bandidos, na segunda-feira (31), iria ser depositado por um funcionário em uma agência bancária. Uma pessoa ficou ferida.

Agentes da 22ª Seccional Urbana de Altamira, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Delegacia de Homicídios participaram da ação, que investiga prática de roubo majorado.

A agência bancária alvo dos assaltantes fica na avenida Pedro Gomes. O estabelecimento foi invadido por criminosos que roubaram a alta quantia em dinheiro proveniente de depósito feito pelo funcionário.

O delegado Ricardo Vieira, superintendente regional do Xingu, detalhou que as equipes efetuaram buscas para traçar a rota dos envolvidos utilizando câmeras de segurança em residências e estabelecimentos comerciais próximos ao local do assalto.

“Por meio de análise de um dos pontos de vigilância, nós conseguimos identificar o endereço final de uma base de distribuição do dinheiro roubado”, contou.

A Polícia montou vigilância e foi identificada movimentação. Os policiais então adentraram na residência, onde foram encontrados um revólver com cinco munições intactas, de calibre 38, supostamente utilizados no delito, um capacete e a quantia em dinheiro vivo.

A proprietária da imóvel afirmou à polícia que desconhecia os objetos apreendidos e a origem do dinheiro.

Os agentes encaminharam a suspeita para a 22ª Seccional Urbana de Altamira para serem efetuados os procedimentos legais.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/09:03:12

