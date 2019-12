Após renúncia, Renato Alencar Porto é exonerado da diretoria da Anvisa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Diário Oficial da União desta terça-feira, 10, traz a exoneração de Renato Alencar Porto do cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O desligamento do cargo é desde o dia 29 de novembro, por motivo de renúncia do mesmo.

