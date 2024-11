Maior projeto de mineração do Tocantins deverá gerar 2 mil empregos em Monte do Carmo

A previsão da empresa é de implantar uma indústria mineradora em Monte do Carmo / Foto: Divulgação

Empresa Hochschild Brasil adquiriu Projeto Monte do Carmo por US$ 60 milhões.

Notícias do Tocantins – A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (SICS) recebeu o vice-presidente da Hochschild Brasil, Edson Del Moro, para discutir os investimentos no setor de mineração no município de Monte do Carmo. O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (13).

A empresa adquiriu por US$ 60 milhões o projeto de mineração de ouro da Cerrado Gold, que está nos estágios finais de licenciamento e tem previsão de implantar uma indústria mineradora maior do que a da Aura Minerals, que trouxe cerca de R$ 1 bilhão de investimentos ao Tocantins, em Almas. A reunião foi presidida pelo secretário Carlos Humberto Lima e contou com a presença da equipe técnica da SICS e do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE-TO).

Durante a reunião, o secretário Carlos Humberto destacou a visão estratégica do governador Wanderlei Barbosa para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Segundo ele, a administração estadual busca assegurar segurança jurídica e infraestrutura adequadas para atender tanto as empresas que já atuam no Tocantins quanto aquelas interessadas em investir na região.

“A instalação da Hochschild em nosso Estado é uma grande conquista. Ela impulsionará o desenvolvimento de Monte do Carmo e região, gerando empregos e renda para a população local”, afirmou o secretário.

Edson Del Moro explicou que o investimento planejado pela empresa é de grande porte e, de acordo com as projeções, poderá gerar mais de 2 mil vagas de emprego durante a fase de implantação. Por questões de privacidade de dados sensíveis, o valor do investimento não foi divulgado.

“Estamos avançando no desenvolvimento do projeto e aguardamos, em breve, as licenças e aprovações necessárias para iniciar a instalação da mina e operar o Projeto Monte do Carmo, gerando emprego e renda para toda a região”, disse Del Moro.

Atendendo a uma solicitação do secretário, técnicos da SICS acompanharão Edson Del Moro em visitas à Naturatins, Ameto e Mineratins, instituições que irão atuar junto à empresa durante suas operações no Tocantins.

Fonte: Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/11/2024/07:10:38

