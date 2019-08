Após ser demitido, homem mata colega de trabalho atira na cabeça do patrão e comete suicídio

Funcionário mata colega de trabalho, atira na cabeça do patrão e comete suicídio(Foto:Reprodução)

Uma confusão em um bar, localizado na Avenida 2000, esquina com a Rua Araguaia, no bairro Novo Horizonte, terminou com dois mortos e um baleado na cabeça, no final da tarde de hoje (9), em Marabá, sudeste do Pará. O atirador trabalhava no bar onde ocorreu os crimes. O assassino não teria gostado de ter sido demitido e resolveu matar o colega de trabalho, o patrão e tirar a própria vida, segundo informações preliminares colhidas no local da carnificina.

De acordo com as primeiras informações, a tragédia aconteceu por causa de desavenças, após a demissão de “Kim Brás” do bar onde trabalhava. Ele atirou primeiro em Ricardo Farias, conhecido como “Quaresma”, seu colega de trabalho, que morreu “na hora”. Depois o assassino disparou na cabeça de Rafael Torelli, seu patrão. “Kim Brás” teria matado os dois por achar que “Quaresma” teria “dedurado” um desfalque no caixa do estabelecimento comercial para o patrão e decidiu “fuzilar” os dois, após ter sido demitido da empresa.

Logo após os tiros, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu Rafael Torelli para o Hospital Municipal de Marabá, porém, de acordo com informações vindas do local da tragédia e do HMM, as chances de sobrevivência são mínimas, devido ter havido perca de massa encefálica da cabeça de Rafael, provocado pelos disparos de arma de fogo.

Fonte:Para News Com informações Debate Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...