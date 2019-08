Operação “Ouro Preto” apreende armas e máquinas usadas na extração ilegal de minério

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foto: Debate Carajás – Três homens foram presos durante a operação “Ouro Preto”, deflagrada pela Polícia Civil no combate à extração ilegal de minério de manganês em Marabá, sudeste do estado, nesta sexta-feira (9). Foram apreendidas quatro armas de fogo, munição, além de quatro máquinas pesadas utilizadas na extração de manganês.

