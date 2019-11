Após ser identificado por ter cometido assalto, foragido da Justiça é preso em Santarém

Por G1 Santarém — PA 02/11/2019 18h36 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos e foi confirmado que tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto, do Mato Grosso do Sul.

No sábado, a vítima ligou para a polícia, pois teria identificado o suspeito no Porto de Santarém. Durante a abordagem o suspeito estava sem documentos e não tinha comprovação de residência fixa na cidade.

Um foragido da Justiça foi preso, em Santarém, no oeste do Pará, depois ter sido reconhecido por uma vítima de assalto. A prisão aconteceu na tarde deste sábado (2).

You May Also Like