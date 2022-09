Após ter 5 filhos, mulher engravida de quadrigêmeos no Mato Grosso

De acordo com Roseni, Everton Leite, seu marido, recebeu a notícia da gravidez dos quatro bebês com euforia – (crédito: Reprodução/TikTok evertonleite278)

Roseni da Silva, 38 anos, está grávida de 33 semanas e disse que foi assustador descobrir a gestação de quatro bebês

Uma mulher, de 38 anos, moradora de Sinop, município do Mato Grosso, está grávida de quadrigêmeos. Roseni dos Santos da Silva, que já é mãe de outros quatro jovens (e perdeu o quinto filho após uma gestão ectópica — quando o embrião se adere e começa a se desenvolver fora da cavidade uterina), não imaginava que iria engravidar novamente depois de ter enfrentado alguns problemas de saúde.

De acordo com a história revelada pela Revista crescer, o primeiro ultrassom feito por Roseni mostrou uma gravidez de gêmeos. Depois, no segundo exame apareceu mais um feto: eram trigêmeos. Foi somente no terceiro ultrassom que o quarto bebê apareceu e revelou a gravidez de quadrigêmeos.

Os quatro gêmeos foram descobertos depois que Roseni começou a sentir fortes dores de cabeça, nas costas e inchaço nas pernas. Ao procurar um médico, a mulher descobriu que estava com algumas artérias do coração entupidas e um quadro de pressão alta, o que exigiu outro exame para averiguar a saúde dos bebês. Por conta deste quadro cardiológico, a gestação dela é considerada grave. “Foi bem assustador, passei quatro dias sem dormir”, contou Roseni à Crescer.

“Me deu logo um tremor no corpo, a pressão aumentou para 15 por 10 e fui parar na UPA, de novo. Não queria nem contar para meu esposo, pensei em contar só quando fizesse a última ultrassom pra ver. Mas um dia não aguentei, olhei pra ele e comecei a chorar, ele perguntou o que tinha acontecido e então contei que eram quatro crianças”, revelou Roseni em entrevista ao portal Só Notícias.

Mãe de outros quatro filhos e histórico de depressão

Roseni é dona de uma história de vida impactante. Mãe de outros quatro filhos, — duas meninas, de 22 e 14 anos, e dois meninos, de 17 e 15 — a mulher precisou passar por dois procedimentos, com intervalo de um ano, para retirada de dois cistos no ovário. Além disso, ela também perdeu um bebê que morreu em decorrência de uma gravidez ectópica, que é quando o óvulo fecundado se implanta fora do útero.

Antes de morar no Mato Grosso, Roseni vivia no Pará, onde nasceu. Lá ela era casada com um homem de 30 anos, que morreu após contrair a covid-19. Com a morte do marido, Roseni entrou em depressão e passou a viver com a mãe, em Altamira.

A mudança para Sinop surgiu por um pedido de seu irmão, com o intuito de conseguir um emprego e retomar a vida. Foi na cidade mato-grossense que Roseni conheceu seu atual marido e pai dos quadrigêmeos, Everton Leite da Silva, 35 anos.

De acordo com Roseni, Everton recebeu a notícia da gravidez dos quatro bebês com euforia. “Na família dele, boa parte teve parto de gêmeos, ele ficou surpreso com a novidade. Parecia que ele já sabia e ficava dizendo que quando eu fizesse o novo ultrassom teria mais um bebê”, relembrou. (Com informações de Aline Brito).

