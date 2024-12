Após ser preso por falta de pagamento de pensão, ex-atacante do Corinthians é solto

Esta foi a segunda prisão do atleta neste ano (Foto: Reprodução TV Globo)

Jô afirmou que a prisão ocorreu por conta de um erro “sistêmico”.

O jogador Jô, ex-Corinthians e Atlético-MG, foi solto na última quinta-feira (19), em Minas Gerais. O atacante havia sido preso na quarta-feira (18) devido à falta de pagamento de pensão alimentícia. Segundo informações do portal Itatiaia, a prisão ocorreu durante um treino da equipe Itabirito–MG, onde o atleta atua.

Após a prisão, Jô foi encaminhado para o Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) e ficou no local até ser liberado. Em nota, o jogador afirmou que houve um “erro sistêmico” e que não há pendências com a Justiça. O caso teria sido esclarecido, e ele foi solto.

“Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a situação se deu por um erro sistêmico. Compareci à delegacia para esclarecer os fatos e, após a verificação, fui prontamente liberado. Agradeço a todos pela compreensão”, disse.

Esta não é a primeira vez que Jô é preso. Ainda este ano, em maio, o atacante foi detido em Campinas, antes de uma partida do Amazonas, onde o jogador atuava na época.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2024/12:41:42

