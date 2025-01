Após três anos sem atividades Apae de Novo Progresso voltará a funcionar

Após um bom tempo desativada em Novo Progresso, a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) tem data para voltar a funcionar. (Foto:Arquivo)

Uma boa notícia nesta semana o retorno das atividades da unidade da Apae – Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais de Novo Progresso-PÁ, após cerca de três anos sem funcionamento. A promessa veio do presidente Elvis Rocha que está unindo forças para voltar as atividades em Novo Progresso. O presidente já reuniu com a Câmara Municipal e ouviu do presidente Dirck Roberto a disponibilidade de ajudar a entidade no que depender do legislativo, disse. A prefeitura já se posicionou que o compromisso foi assumido ainda na campanha eleitoral do atual prefeito Gelson Dill (MDB). O município já está em conversação com a direção para estreitar caminhos, comentou Elvis.

A entidade tem sede própria na rua Amazonas s/n, bairro Jardim América, está fechada por deficiência financeira.

Para o presidente Elvis Rocha, a saída é unir força com a sociedade e poder público, para poder voltar as atividades da unidade de Novo Progresso. Estamos planejando para no mês de fevereiro abrir as matriculas e mês de março voltar a funcionar. “A parceria com a prefeitura, câmara municipal e o comercio local é ponto fundamental para a volta dos trabalhos”, concluiu.

A entidade precisa compor o quadro funcional, e receita para manter a cessão de profissionais administrativos e da equipe multidisciplinar – das áreas de psicologia, serviço social e pedagogia, bem como os atendimentos de saúde.

A APAE é uma entidade filantrópica que atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. A primeira unidade foi criada no Rio de Janeiro em 1954 por Beatrice e George Bemis, norte-americanos que se indignavam com a exclusão de pessoas com deficiência no Brasil.

