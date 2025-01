Paraense é convocada pra Seleção Brasileira de Boxe Olímpico

Emanuelly tem apenas 19 anos e é um das apostas do Brasil para Los Angeles 2028 | Divulgação

Emanuelly Luna, jovem atleta de boxe olímpico, realiza sonho ao ser convocada para a Seleção Brasileira, superando desafios e conquistando medalhas.

Chegar à Seleção Brasileira de Boxe Olímpico é o sonho de muitos atletas, mas o caminho é repleto de desafios. Num país onde o esporte olímpico ainda carece de apoio em diversas regiões, a jornada exige mais que talento.

Ela demanda dedicação incansável, superação das adversidades e o desejo de nunca desistir. É uma combinação de esforço, paixão e resiliência que transforma obstáculos em degraus rumo ao topo.

Aos 19 anos, Emanuelly Luna, natural de Belém e residente em Icoaraci, conquistou um feito histórico ao ser convocada para integrar a Seleção Brasileira de Boxe Olímpico.

A atleta, que iniciou a trajetória no esporte durante a pandemia há pouco mais de três anos e meio, destacou-se pela determinação e evolução meteórica no ringue.

“Pratico o boxe olímpico há aproximadamente três anos e meio. Foi durante a pandemia que comecei a treinar, e nunca mais parei. É um esporte que me transformou como pessoa e como atleta. A cada treino, a cada luta, eu me apaixono mais. Foi, sem dúvidas, uma das melhores escolhas que fiz na vida”, destacou Emanuelly.

A jovem atleta iniciou a caminhada competitiva em 2022, em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde disputou o primeiro campeonato nacional com apenas sete meses de treino. Na ocasião, ela ficou com a medalha de bronze e, no ano seguinte, consagrou-se campeã brasileira com menos de dois anos de prática.

“A partir daí, comecei a fazer lutas cada vez melhores, o que abriu as portas para essa convocação tão especial”, ressaltou.

A convocação de Emanuelly faz parte do planejamento para o ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. Na equipe olímpica permanente, ela terá a oportunidade de treinar ao lado dos melhores atletas do Brasil, com suporte técnico e estrutura de alto rendimento.

Além disso, competirá em circuitos internacionais, como o europeu e o pan-americano, além de campeonatos mundiais. Emanuelly falou sobre o feito alcançado.

“Estar na seleção brasileira é o sonho de todo atleta de boxe olímpico. É uma chance de criar experiência e rodagem internacional, enfrentando adversárias que estarão em Los Angeles. Isso é fundamental para chegar forte e preparada”, finalizou.

