Aposta de Aracaju e outra da internet dividem prêmio de R$ 325,2 milhões da Mega da Virada

Aposta de Aracaju e outra da internet dividem prêmio de R$ 325,2 milhões da Mega da ViradaMega da Virada foi sorteada na quinta-feira (31). ( Foto: Reprodução)

As dezenas sorteadas foram: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

O prêmio foi uma surpresa para Carine Komatsu, proprietária da lotérica, que tem sete anos de funcionamento — seis deles no Centro da capital e um no novo endereço, na Zona Norte. “Prêmio grande assim nunca teve, só baixo, como os de quadra”.

Segundo ela, o ganhador ainda não entrou em contato. “Muita gente nem aparece, vai direto na agência e a gente nem fica sabendo quem é. Desde novembro recebemos muitos jogos. A procura aumentou ainda mais nessa última semana”

O sorteio do prêmio total, de mais de R$ 325 milhões, aconteceu na noite dessa quinta-feira (31) . A outra metade foi para uma aposta realizada eletronicamente.

A quina teve 1.384 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 919,27.

Por: G1 com Jornal Folha do Progresso

