Em articulação do prefeito Gelson Dill Chico Souza é reeleito presidente da câmara

(Foto:Divulgação) – A nova mesa diretora para o Biênio 2021/2022, foi eleita em sessão especial realizado em 1º de janeiro de 2021.

Uma única chapa foi inscrita procedimento de votação foi na forma secreta [sim ou Não), em seguida foi feito a apuração, obtendo 10 votos favoráveis, e 1 voto contrário.

O prefeito Gelson Dill (MDB) e o vice Marconi da Unika (Patriota) foram empossados, neste domingo 1º de Janeiro, para assumir o comando da prefeitura pelos próximos quatro anos. A sessão solene foi realizada na câmara municipal, sem a presença de público e conduzida pelo vereador Juliano Simionato (DEM).

Durante a cerimônia, também foram empossados os 11 vereadores que assumirão mandatos na legislatura 2021/2024. A sessão ainda teve a eleição da mesa diretora. A previsão é que duas chapas disputassem o comando da casa, no entanto de última hora o prefeito Gelson Dill (MDB) com seus aliados articularam e mantiveram o Vereador Chico Souza (PSC), para mais um mandato como presidente da casa legislativa. Com 10 votos a vapor e 1 contra a chapa encabeçada pelo vereador Chico Souza foi vencedora. A Cerimônia de posse e eleição foi no auditório da Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades e integrantes da sociedade.

Vejam a composição da mesa diretora para o mandato de dois anos- 2021/2022

Presidente: Chico Souza (PSC)

*Vice-Presidente: Dirck Roberto (MDB)

*1º Secretário:Adriana Manfroi (Patriota)

*2º Secretário: Magno Costa (PL)

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...