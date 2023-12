Argentina: Milei deve dispensar 7 mil funcionários públicos

O presidente da Argentina, Javier Milei, prepara um decreto que deve dispensar cerca de 7 mil funcionários públicos de uma única vez antes do fim do ano.

O presidente da Argentina, Javier Milei, em poucos dias de governo, vem causando tumulto com algumas medidas radicais adotadas por ele.

Após liberar o pagamento por escambo, com o intuito de “legalizar o bitcoin”, Milei agora se prepara para assinar o decreto que não prorroga ou renova o contrato de aproximadamente 7 mil funcionários públicos.

Os servidores haviam sido contratados em janeiro e têm contratos vigentes até o último dia do ano, como possibilidade de renovação. No entanto, a imprensa local afirmou que o presidente deve encerrar os contratos ainda nesta terça-feira (26).

Ainda conforme as informações, é possível que o número de desligamentos seja maior, pois a medida pode atingir funcionários da Casa Rosada e administração direta, além de órgãos que são descentralizados, empresas públicas, servidores terceirizados e outros.

Caso algum órgão não queira a demissão de um funcionário em específico, será preciso justificar e o governo pode prorrogar o contrato por mais 90 dias apenas.

A medida de Milei já havia sido anunciada pelo ministro da Economia, Luis Caputo. Com o decreto, o governo argentino disse que vai fazer uma auditoria para verificar o tamanho do funcionalismo do setor público do país.

Pessoas trans e com deficiências não devem ser dispensados com a medida de Milei.

Além das demissões, é possível que os servidores públicos ainda tenham que lidar com uma redução de salário. O jornal “Clarín” disse que a redução deve ser de até 15%.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/14:09:50

