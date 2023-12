Maíra Cardi e Nigro se casam no civil em comunhão de bens

O casal Maíra Cardi e Thiago Nigro celebraram o casamento no civil neste domingo (24), véspera de natal. Os dois usaram trajes natalinos e assinaram a comunhão total de bens.

á alguns meses, Maíra Cardi, de 40 anos, e o coache Thiago Nigro, de 33, fizeram uma cerimônia de casamento luxuosa. Agora, no último domingo (24), véspera de natal, o casal celebrou o casamento civil, com direito a comunhão de bens e roupa natalina.

Por meio das redes sociais, Thiago falou sobre o casamento e revelou que a união havia sido em comunhão total de bens.

“Não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil e carregada de julgamentos”, afirmou o influenciador conhecido como Primo Rico.

Não se tem um valor exato sobre o valor da fortuna do casal. Mas, a estimativa é de que juntos eles tenham um patrimônio entre R$ 40 e R$ 50 milhões

Maíra e Thiago já haviam feito uma cerimônia de casamento em agosto. A festa contou apenas com amigos próximos e familiares do casal e aconteceu em Amparo, no interior de São Paulo.

Maíra e Thiago assumiram um relacionamento em março deste ano. O casal tornou o namoro público cerca de cinco meses após o fim do casamento de Maíra e Arthur Aguiar e pouco mais de um mês após Nigro se separar da ex-companheira, Camila Ferreira.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/14:05:51

