Arrastão em concessionária -Homens armados invadem loja e roubam pelo menos 20 veículos em loja de automóveis; vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Segundo uma administradora da loja, cuja identidade será preservada, os suspeitos renderam o vendedor que estava com as chaves dos veículos. “São carros caros. Em torno de R$ 4 milhões de estoque”, afirmou. Foto: Reprodução

Um grupo de homens armados invadiu uma loja de veículos no bairro Guararapes, em Fortaleza, no início da noite desta segunda-feira (13), e roubou cerca de 20 carros. Seis veículos já foram recuperados. Ninguém ficou ferido na ação criminosa.

You May Also Like