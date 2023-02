Homem é preso suspeito de matar a esposa com tiro de espingarda, no Pará

Rick Casali foi preso suspeito de matar a esposa em Santa Maria do Uruará, município de Prainha — (Foto: Redes sociais).

Crime foi registrado por volta de 00h20 desta segunda-feira (13). A vítima chegou a ser socorrida e trazida a Santarém, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem foi preso suspeito de atirar na esposa com espingarda por volta das 00h20 desta segunda-feira (13), na vila Santa Maria do Uruará, município de Prainha, oeste do Pará. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje.

De acordo com a polícia, o segurança do posto de saúde que fica ao lado do Posto Policial Destacado (PPD) do 18º Batalhão Gurupatuba, foi até o local chamar os plantonistas porque achou estranho a mulher chegar toda ensanguentada e com um ferimento no peito.

Ao chegar no posto de saúde, os policiais questionaram a vítima identificada como Jamily Santos da Costa, e o marido Rick Casali, sobre o que havia acontecido, e ele respondeu que ela tinha sofrido um acidente de moto. De acordo com a polícia, a vítima olhava para ele e concordava. Entretanto, o suspeito foi retirado da sala e logo a vítima admitiu que ele havia atirado nela.

Duas enfermeiras avaliaram o ferimento e confirmaram que era realmente um tiro. Na mesma hora, foi dada voz de prisão a Rick. De acordo com os policiais, ele apresentou um pouco de resistência, mas foi encaminhado ao PPD e na manhã desta segunda-feira (13), ele foi levado à delegacia em Prainha.

A vítima foi encaminhada para Prainha e posteriomente para Santarém, devido a gravidade dos ferimentos, mas ela não resistiu e morreu na manhã de hoje.

Os policiais foram até a residência do casal para procurar a arma do crime, mas encontraram somente o cartucho e muito sangue. Hoje pela manhã, a arma foi encontrada.

De acordo com a polícia, ainda não se sabe a motivação do crime, mas no momento da prisão o suspeito estava aparentemente embriagado.

O casal tinha um longo histórico de brigas, inclusive Rick já havia sido preso uma vez por agredir Jamily, mas ela retirou a queixa e pediu para ele ser solto. (As informações são do Lívia Régis, g1 Santarém e região — PA).

