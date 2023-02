Marina nomeia nº 2 no Ministério do Meio Ambiente

João Paulo Capobianco (Foto crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado) -Aliado de longa data de Marina é nomeado nº 2 no Ministério do Meio Ambiente

O ambientalista já ocupou o posto número 2 do Ministério do Meio Ambiente na passagem anterior de Marina pelo cargo, nos primeiros dois mandados do presidente Lula (PT)

O biólogo e ambientalista João Paulo Capobianco foi nomeado, nesta terça-feira (14/2), como novo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva.

Apesar da nomeação de João ter sido formalizada apenas hoje, no Diário Oficial da União, o ambientalista já atuava na área de maneira informal. Ele chegou a participar do anúncio do comitê interministerial de combate ao desmatamento.

O cargo, na prática, é uma espécie de “vice-ministro”. Capobianco será responsável por assessorar diretamente as decisões de Marina e representá-la em compromissos. Em viagens ou afastamentos temporários da ministra, também pode assumir o cargo de forma interina.

O ambientalista já ocupou o posto número 2 do Ministério do Meio Ambiente na passagem anterior de Marina pelo cargo, nos primeiros dois mandados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Capobianco foi Secretário Nacional de Biodiversidade e Florestas e Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, coordenou o Grupo de Trabalho Interministerial de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia, foi presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e da Comissão Brasileira de Florestas, vice-presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Capobianco também fundou ou dirigiu entidades como o SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental (ISA), a Rede de ONGs da Mata Atlântica e o fórum preparatório de ONGs e movimentos sociais da Rio-92.

Em 2010, foi um dos coordenadores da campanha de Marina Silva que ficou na terceira colocação nas eleições presidenciais.

O nome é o primeiro a compor, oficialmente, o “segundo escalão” do Ministério do Meio Ambiente. As secretarias temáticas da pasta seguiam vagas, sem comandante, até a última atualização desta reportagem. O MMA não anunciou quem comandará demais setores e secretarias, e nem se haverá uma reformulação da estrutura do ministério.

Até o momento o Ministério de Marina é formado por cindo secretarias: Amazônia e Serviços Ambientais;Áreas Protegidas; Biodiversidade; Clima e Relações Internacionais; Qualidade Ambiental.

