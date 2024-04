Arsenal com fuzil, pistolas e munição é apreendido durante buscas da operação Lesa Pátria

Fuzil, pistola, carregadores, e munição apreendida durante mandado em Palmas — Foto: PF/Divulgação

Armamento estava em um endereço alvo de mandado no Tocantins. Ao todo, foram cumpridas 18 ordens de busca e apreensão em oito estados brasileiros para identificar financiadores de ato golpista.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal no Tocantins, na manhã desta terça-feira (16), durante a 26ª fase da Operação Lesa Pátria. No endereço alvo das buscas foi encontrado um cofre com armas e munição.

A busca foi feita em um apartamento de um condomínio na Arse 41 (quadra 404 Sul), em Palmas, área nobre da cidade. O g1 ainda apura quem era o alvo das buscas.

Fotos publicadas pela própria Polícia Federal mostram que foram encontrados um fuzil, pistolas e revólver, além de carregadores, muita munição e equipamentos táticos.

Nova fase

A Polícia Federal cumpre, nesta terça (16), 18 mandados de busca e apreensão em oito estados brasileiros para identificar financiadores dos atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Esta é a 26° fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os envolvidos nos atos. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A estimativa é que os danos causados ao patrimônio público pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 cheguem a R$ 40 milhões.

A Polícia Federal informou que são investigados os crimes de:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas no número de mandados e pessoas investigadas.

Fonte: g1 Tocantins

